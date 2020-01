Lazio, l’anno scorso la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter VIDEO

Lazio, dolce ricordo quello dello scorso anno con la squadra di Inzaghi che sbanca San Siro in Coppa Italia

A maggio la Lazio ha conquistato la sua settima Coppa Italia battendo in finale l’Atalanta di Gasperini per 2-0. Il cammino della squadra di Inzaghi però è passato anche per la vittoria fondamentale a San Siro contro l’Inter.

Proprio oggi l’anno scorso i biancocelesti battevano la squadra di Spalletti ai calci di rigore e conquistavano la finale. Il rigore decisivo dal dischetto porta la firma di Lucas Leiva.