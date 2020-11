Lazio, Milinkovic in Paideia. Il centrocampista ha rotto l’isolamento dopo l’esito negativo del tampone: oggi le visite

La Lazio recupera anche Milinkovic. Ieri il il giocatore è tornato a Roma, a seguito dell’esito negativo del tampone svolto in Serbia, oggi si è presentato in Paideia per svolgere i controlli di rito e rendersi disponibile per la gara contro l’Udinese.