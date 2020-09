Lazio, visite mediche rimandate ancora per Hoedt 

Il centrale olandese in arrivo dal Southampton non sosterrà neanche oggi i test medici. La situazione.

E’ tornato dall’Inghilterra per restare, ma non sa ancora quando potrà sottoporsi alle visite mediche. Wesley Hoedt è pronto a ridursi l’ingaggio pur di vestire ancora la maglia della Lazio. L’arrivo venerdì pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino. Sabato avrebbe dovuto fare le visite presso la clinica Paideia, ma i test sono stati rimandati a data da destinarsi. La situazione appare simile a quella vissuta da Fares: rimasto a Roma qualche giorno prima di effettuare i controlli per l’idoneità sportiva. Il difensore 26enne ex Az Alkmaar arriva dal Southampton con la formula del prestito secco con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro.