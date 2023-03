Lazio, vinta la causa con Zarate: il comunicato della società. I capitolini non dovranno riconoscere nulla al giocatore

La S.S.Lazio rende nota la semestrale al 31 dicembre 2022, come si legge è arrivata anche la parola fine alla causa con l’ex biancoceleste Mauro Zarate.

SEMESTRALE– «Nel mese di gennaio 2020 è stato notificato alla S.S.Lazio Spa una citazione dalla Pluriel Limited per l’importo di Euro 3.287 migliaia quale somma risultante dalla differenza tra il compenso di Euro 3.750 migliaia dovuto nella Stagione Sportiva 2013/2014 e quello di Euro 463 migliaia percepito per il periodo 01.07.13-14.08.13, sul presupposto della responsabilità della Lazio nella risoluzione del contratto con il calciatore Zarate. La causa è stata vinta. L’udienza si è tenuta il 13 luglio 2022; si è in attesa della sentenza »