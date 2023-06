Lazio, vincere ad Empoli non varrebbe solo il secondo posto: il dato sul possibile traguardo che potrebbe essere raggiunto al Castellani

Una partita da vincere a tutti i costi, quella che la Lazio affronterà domani allo stadio Castellani di Empoli.

I 3 punti, oltre a garantire matematicamente il secondo posto in campionato, regalerebbero ai ragazzi di Sarri un bel dato con cui poter chiudere la stagione: una vittoria che porterebbe a 37 i punti raccolti in trasferta in questa stagione, esattamente lo stesso numero di quelli raccolti in casa.