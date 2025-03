Lazio Viktoria Plzen, le condizioni fisiche di Castellanos

Lazio Viktoria Plzen, alla vigilia della partita contro la formazione ceca l’argentino fa sorridere Baroni: le ultime sulle sue condizioni

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani sera torna in campo la Lazio in Europa League contro il Viktoria Plzen per difendere il risultato della gara d’andata, e incrementare il bottino. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport per la partita contro la formazione ceca ci sarebbero ottime possibilità di vedere in campo Castellanos.

Il quotidiano spiega che la rifinitura di oggi a Formello scioglierà gli ultimi dubbi di Baroni, con l’argentino che potrebbe giocare addirittura negli undici titolari, e fare almeno 45-60 minuti. Tale notizia è oro per il tecnico toscano, visto che senza l’argentino l’attacco si è inceppato