La Lazio si è titolata per la quinta volta vincitrice della Supercoppa italiana, il commento dell’ex Bobo Vieri

La Lazio riesce a compiere quella che sembrava un’impresa: battere per ben due volte la Juventus, in poco più di dieci giorni. In tanti ci speravano, in pochi ci credevano. I biancocelesti hanno messo tutti a tacere con un sonore 3-1 ed adesso non può che bearsi dei complimenti. Come quelli fatti da una vecchia conoscenza, Bobo Vieri, che a Tiki Taka ha commentato:

«La Lazio è fortissima. Ora è terza in campionato, ma quello che conta poi è dove sei a fine stagione. Comunque quelli davanti fanno gol con grande facilità: Luis Alberto, Correa, Immobile e Milinkovic sono devastanti. Quello che un po’ manca è la panchina, che non è abbastanza lunga. Il fallo di Matuidi su Luis Alberto? È rosso diretto, senza discutere».