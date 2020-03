Lazio, videoconferenza per i club indetta dalla Lega Serie A

Continua la prevenzione da Coronavirus e oggi si proverà a far fronte sulla situazione legata all’emergenza sanitaria

Fase di stallo per la Lazio: gran parte del gruppo a riposo e il rinvio di Atalanta-Lazio frena l’adrenalina da campionato. Per prevenire l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, a Formello si stanno adottando delle norme precise a partire dal vadevecum consegnato ai giocatori. Secondo il Messaggero, il professore Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, parteciperà alla videoconferenza indetta dalla Lega Serie A in programma per oggi. All’ordine del giorno c’è la situazione della sanità nazionale, colpita duramente dal Virus.