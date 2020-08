Lazio, vertice di mercato in vista: Lotito di nuovo ad Auronzo di Cadore

Il presidente della Lazio ancora una volta sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Vertice di mercato in vista. Claudio Lotito arriva ad Auronzo di Cadore. Si era già visto allo stadio Zandegiacomo l’altro ieri. Aveva salutato la squadra al campo di allenamento e in hotel. Stamane la nuova visita. Il numero uno laziale è arrivato dalla vicina Cortina d’Ampezzo. Più tardi raggiungeranno il ritiro anche il nuovo acquisto Pepe Reina, il club manager Angelo Peruzzi e il ds Igli Tare. In serata – lo riporta Il Messaggero.it – possibile incontro tra Lotito, Simone Inzaghi e il dirigente albanese. Un’occasione per fare il punto della situazione sulle trattative in entrata e in uscita e per parlare dei rinnovi di Inzaghi, Immobile e Acerbi. Con il tecnico c’è già stato un incontro a giungo. Raggiunta un’intesa di massima. Resta qualche nodo da sciogliere.