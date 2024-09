Lazio-Verona, il dato sugli SPETTATORI, in tribuna la PRIMA stagionale di LOTITO

Lazio-Verona, il numero sugli spettatori attesi questa sera nel posticipo della quarta giornata di Serie A: c’è anche Lotito

Questa sera alle 20.45 Lazio-Verona chiude la giornata di Serie A. Come riportato dall’edizione capitolina de La Repubblica, sono attesi 33 mila spettatori allo stadio Olimpico, con 5000 paganti. Tra questi ci dovrebbe essere anche Claudio Lotito: il presidente farà il suo debutto stagionale dopo le assenze contro Venezia e Milan. Intanto ieri in conferenza stampa, Baroni ha voluto mandare un messaggio ai 28 mila tifosi abbonati: ecco le sue parole.

TIFOSI – «Volevo mandare un sentito ringraziamento ai tifosi per aver sottoscritto l’abbonamento. Alla squadra dico sempre di dare tutto in campo, mi piace il concetto delle tasche vuote. Se diamo tutto in campo, si riesce a trasportare tutta la gente per spingere ancor di più la squadra. È un ringraziamento che arriva da parte mia, da parte di tutto lo staff e dalla squadra»