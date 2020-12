Lazio Verona, sfida tra Leiva e Veloso: gli “equilibratori” della squadra

Sfida nella sfida questa sera tra Lazio e Verona: a centrocampo andrà in scena un duello avvincente tra Lucas Leiva e Miguel Veloso

Le fortune di Lazio ed Hellas Verona, che si affronteranno questa sera all’Olimpico, passano anche dai piedi di due giocatori che danno equilibrio e consistenza ai rispettivi centrocampi: Lucas Leiva e Miguel Veloso. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi e Ivan Juric li utilizzano appena possono e fin quando possono. Non li spremono per non usurarli, ma li schierano per evidente necessità quando stanno bene.

Il biancoceleste equilibra, rilancia, organizza. E contro il Verona sarà necessario fare tutto ciò senza sottovalutare l’avversario. La stagione del brasiliano è partita al di sotto delle aspettative per via dell’operazione al ginocchio destro effettuata ad aprile che ne ha condizionato la (seppur breve) preparazione. Il rientro graduale è stato gestito con saggezza per evitare ricadute e per gestire al meglio Lucas. Il quale ancora adesso, vista l’incidenza sul gioco di Inzaghi, è orientato per essere utilizzato tra i 60 e i 75 minuti per gara. Stasera potrebbe giocare questa porzione di tempo, magari riposare

martedì a Benevento per poi essere titolare di nuovo la domenica successiva contro il Napoli.