Lazio Verona, le quote del recupero di campionato

Questa sera all’Olimpico è in programma il recupero della 17^ giornata di Serie A tra Lazio ed Hellas Verona: le quote della partita

Finalmente, dopo quasi due mesi, Lazio ed Hellas Verona potranno recuperare la partita del diciassettesimo turno.

La squadra di Inzaghi sta andando forte in campionato, venendo da 16 risultati utili consecutivi ma nemmeno gli scaligeri scherzano: da neopromossi si ritrovano a lottare per un posto in Europa League. Nella partita di questa sera i bookmakers vedono favoriti i biancocelesti, con la quota ad 1.45 rispetto alla vittoria dei gialloblù quotata a 7 circa. Il pareggio è dato a 4.6.