Lazio Verona, buona prestazione di Patric che ieri è sceso in campo da titolare: ecco tutti i numeri dello spagnolo nel match

Ieri ha ritrovato una maglia da titolare e non ha deluso le aspettative. Patric è sceso in campo per 90 minuti e ha disputato una buona gara come tutto il reparto difensivo della Lazio.

Lo spagnolo però, come riporta Lazio Page, è stato l’unico dei 28 giocatori scesi in campo in Lazio Verona a vincere il 100% dei duelli: 6 su 6.