Lazio Verona, nel pre partita l’esibizione della Lazio Football

La Lazio Football si esibirà allo Stadio Olimpico, prima del fischio di inizio della gara contro il Verona: i dettagli

Continuano gli appuntamenti con le sezioni biancocelesti. Domani allo Stadio Olimpico, prima di Lazio Hellas Verona, si esibirà la Lazio Football che è «una delle realtà più importanti d’Europa con oltre 1000 gare ufficiali disputate nelle discipline Tackle e Flag, 1 Mondiale ed 1 Europeo Flag per Club, 7 titoli di Campione d’Italia Flag Senior e 3 Flag Junior.

Non solo risultati e vittorie in campo però, perché la Lazio Football è protagonista anche fuori, dove aiuta i propri atleti a conseguire borse di studio e, assieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900, sostiene progetti di solidarietà in Italia e all’estero».