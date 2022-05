Lazio Verona, la Curva Nord ai tifosi: «Coloriamo il nostro stadio!»

La Curva Nord ha chiamato all’appello tutti i tifosi della Lazio per l’ultima partita in casa del campionato

«Laziali, coloriamo il nostro stadio, la nostra curva! Per l’ultima partita di campionato contro il Verona, in programma sabato alle 20:45, invitiamo tutti i tifosi a portare con sé una bandiera biancoceleste, una maglietta, una sciarpa (chiaramente in linea con lo stile che da sempre ci contraddistingue). La Nord dovrà essere un muro colorato dai nostri vessilli. Si festeggia l’ingresso in Europa, ma soprattutto, facciamo vedere a tutti chi siamo. Perché la Lazio è dei suoi tifosi. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altro, come sempre!».