La Lazio sfida in casa il Verona nell’anticipo dell’11ª giornata di Serie A: i tifosi potranno seguirlo in diretta streaming su DAZN

La Lazio di Simone Inzaghi affronta nell’anticipo serale dell’11ª giornata di Serie A il Verona di Ivan Juric. Lazio-Verona su DAZN: la partita si giocherà sabato 12 dicembre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita, che sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso di Palermo, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN.

L’Aquila occupa il 7° posto in classifica con 17 punti, ed è reduce da 2 vittorie e una sconfitta in campionato, gli scaligeri si trovano in 8ª posizione a quota 16, con una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 partite giocate. La telecronaca di Lazio-Verona su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Lazio-Verona, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/21

Quando: Sabato 12 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Dove vederla in streaming: Segui Lazio-Verona live e in esclusiva solo su DAZN

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo