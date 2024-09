Lazio-Verona, ritorno alle ORIGINI per tre biancocelesti: gli EX DELLA GARA

Lazio-Verona sarà una specie di ritorno a casa per tre biancocelesti: Marco Baroni, Zaccagni e Noslin, i loro precedenti in gialloblu

La sfida di domani Lazio-Verona sarà una sfida con un sapore di ritorno a casa per tre biancocelesti: Marco Baroni, Mattia Zaccagni e Tijjani Noslin.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport è forse un segno del destino per Marco Baroni a dover affrontare la sua ex squadra così presto nel campionato: per il tecnico, che in gialloblù ha giocato anche per tre anni nel 1995-1998, la panchina scaligera è quella che gli ha permesso il salto di qualità, specie in vista del vero e proprio capolavoro fatto lo scorso gennaio, con un calciomercato che ha completamente rivoluzionato la rosa, ma con cui è riuscito comunque a raggiungere la salvezza.

Tra questi acquisti c’era anche Noslin: una storia incredibile la sua, che è passato in pochi anni dal fare il rider in Olanda a diventare un professionista: in cinque stagioni è passato dalla quarta divisione olandese a giocare una coppa Europea e il merito è anche in quelle 17 partite da gennaio 2024 a fine campionato nel Verona in cui ha segnato 5 reti, abbastanza da convincere Fabiani a portarlo a Roma.

Infine Zaccagni: il capitano biancoceleste è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e sempre lì, dopo alcuni prestiti in provincia, ha fatto il debutto nel 2016 giocando con continuità fino al 2021, anno del trasferimento nella Capitale. Una ex che ha sempre trattato come una squadra qualsiasi: sono già due le reti segnate ai gialloblu e domani cercherà di arricchire questo bottino.