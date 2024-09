Lazio Verona, ecco dove vedere in DIRETTA tv e streaming il match dell’Olimpico. Archiviata la sosta nazionali, torna il campionato

Per la quarta giornata di Serie A, la Lazio ospita il Verona di Zanetti. Appuntamento fissato per lunedì 16 settembre ore 20:45.

La partita sarà trasmessa su DAZN, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand. In alternativa il match potrà essere visto anche sui canali Sky dedicati.