Lazio-Verona, asse di mercato sempre più solido: tutte le operazioni

Non solo i discorsi per Ivan Ilic: da Caceres a Cancellieri, sono tante le operazioni tra Lazio e Verona negli ultimi anni

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i discorsi tra Lazio e Verona per Ivan Ilic sono solo gli ultimi di un legame di mercato che va ormai avanti da molti anni.

Tutto iniziò nel 2017 quando Lotito chiese a Setti di prelevare in prestito Martin Caceres almeno fino a gennaio quando poi si trasferì proprio alla Lazio che aveva liberato uno dei due slot da extracomunitario. Nell’estate 2021 poi il colpo Zaccagni che arrivò sul gong del mercato in alternativa a Kostic, oggi alla Juventus. Infine, le due operazioni della scorsa estate, quelle relative a Cancellieri a Casale.