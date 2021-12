La Lazio supera se stessa: record di vittorie nell’anno solare

La Lazio supera se stessa nel finale di questo 2021: contro il Venezia è la vittoria numero 24, un record per i biancocelesti

Due vittorie consecutive e sei punti che fanno respirare. La Lazio chiude il suo 2021 con quale consapevolezza in più, ma soprattutto con un record importantissimo: con quella di oggi, ha totalizzato 24 vittorie nell’anno solare superando le 23 del 1999.

24 – La @OfficialSSLazio ha vinto 24 partite nel 2021 in campionato, record nella sua storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999). Aquile.#VeneziaLazio #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 22, 2021

«La ha vinto 24 partite nel 2021 in campionato, record nella sua storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999) Aquile».