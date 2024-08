Lazio Venezia, problemi per Di Francesco in vista della sfida: un giocatore messo fuori rosa. IL MOTIVO della decisione

Baroni studia il Venezia e ovviamente punterà ad inserire in campo la migliore formazione a sua disposizione. Lo stesso vale per Di Francesco con la Lazio che però, come riporta il Corriere dello Sport, deve fare i conti con qualche problema: Tessmann è sul mercato, la sua cessione è più volte slittata e per questo il club spazientito lo ha messo fuori rosa.

Due invece i giocatori non al meglio, Pohjanpalo e Busio. Dovrebbero essere assenti e saltare l’esordio così come gli squalificati El Haddal, Candela e Idzes.