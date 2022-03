Lazio-Venezia, è Lucas Leiva l’MVP scelto dai tifosi: sui social, la società ha celebrato la partita del giocatore con un video

Quando è in condizione non ce n’è per nessuno: dalle parti di Lucas Leiva non passa un avversario. Ed è proprio lui l’MVP scelto dai tifosi per Lazio–Venezia: la società, con un video, ha ripercorso le azioni migliori della sua partita: