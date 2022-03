Lazio Venezia, fasce da inventare per Sarri: può esserci una sorpresa

Contro il Venezia, la Lazio si trova a corto di esterni. Ma Sarri potrebbe recuperare a sorpresa un elemento

In vista del Monday Night contro il Venezia, la Lazio si trova in emergenza sulle fasce. Radu è infatti alle prese con una fastidiosa fascite plantare, Marusic è squalificato e Lazzari è sulla via del recupero dopo un problema muscolare. Resta così il solo Hysaj che verrà rispolverato dal primo minuto sulla fascia sinistra.

Come riportato da Il Messaggero, però, Sarri potrebbe recuperare a sorpresa un elemento importante. Trattasi proprio di Lazzari che si sta riprendendo dallo stiramento alla coscia patito lo scorso 12 febbraio contro il Bologna, e potrebbe anche scendere in campo dal 1′ all’Olimpico con il Venezia mettendo in scena un recupero tanto improvviso quanto utile.