Lazio Venezia, Tchaouna ESULTA ancora: tutta la SODDISFAZIONE per i primi tre punti – FOTO

Lazio Venezia, Tchaouna esulta ancora per il primo successo in campionato dei biancocelesti contro i veneti: il suo messaggio

Loum Tchaouna ha esordito in maglia Lazio nel successo di sabato sera contro il Venezia, che ha permesso ai biancocelesti di aprire la nuova stagione come meglio non si poteva.

L’attaccante francese, sui social, mostra ancora tutta la propria soddisfazione per i primi minuti con la maglia dei capitolini, oltre che, ovviamente, per i primi tre punti di questa nuova avventura.