Lazio Venezia di lunedì: ecco la motivazione. E Sarri mastica amaro

Lazio Venezia si giocherà lunedì 14 marzo: la gara di rugby tra Italia e Scozia di sabato all’Olimpico la motivazione principale

La Lazio si sta preparando per la sfida al Venezia, in programma lunedì 14 marzo alle 20:45. Questo tipo di calendarizzazione ha il sapore della beffa per Maurizio Sarri che nel periodo del doppio impegno Campionato-Europa League aveva chiesto più volte lo spostamento delle gare, ricevendo sempre un secco rifiuto.

Ciò che ha obbligato la Lega a fare un’eccezione è stato il Sei Nazioni di rugby con la sfida tra Italia e Scozia che si giocherà sabato 12 marzo. Gli uomini di Sarri dovranno adattarsi ancora una volta alle probabili pessime condizioni del campo.