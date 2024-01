Lazio, Vecino vuole partire titolare nel Derby di Coppa: l’uruguaiano è a un passo da un record. I dettagli

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport adesso finalmente la Lazio si è ritrovata, ha ritrovato unità d’intenti, ha azzerato le gerarchie. Ha trovato i gol di Castellanos, Patric, Isaksen, Pellegrini e anche di Vecino.

Vecino si gioca una chance anche per partire da titolare nel derby di Coppa Italia, unica competizione in cui non è ancora riuscito a segnare. Al momento il biancoceleste è a quota quattro gol di stagione, a un passo dal record di cinque siglato con la maglia dell’Inter nella stagione 2018/2019.