Lazio, Vecino si ferma con l’Uruguay: le condizioni

Lazio, Vecino in dubbio per la sfida contro il Brasile: le condizioni del centrocampista biancoceleste

Come riporta Teledoce, Matias Vecino è uscito malconcio dalla sfida del suo Uruguay contro la Colombia, ed è in forte dubbio per il prossimo match contro il Brasile.

Il centrocampista della Lazio avrebbe accusato un fastidio che lo rende, al momento, in dubbio per la sfida contro i verdeoro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.