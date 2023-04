Lazio, Vecino out con lo Spezia: il motivo. Il giocatore uruguaiano ha saltato la rifinitura oggi a causa dei problemi al ginocchio

Oggi nella rifinitura della squadra biancoceleste in vista della sfida di domani contro lo Spezia, era assente Vecino, perché alle prese con dei fastidi al ginocchio destro.

Il centrocampista della Lazio molto probabilmente non verrà convocato e non andrà nemmeno in panchina per la partita di domani.