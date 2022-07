Lazio-Vecino, affare ai dettagli: nel week-end la chiusura

La trattativa per l’arrivo di Vecino alla Lazio è ormai ai dettagli: chiusura prevista nel week-end dopo l’accordo sulle commissioni

La Lazio si appresta a chiudere il settimo colpo del proprio mercato estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, siamo ai dettagli per l’arrivo di Matias Vecino, centrocampista svincolato dall’Inter.

L’accordo è stato trovato sulla base di un triennale (con probabile opzione per il quarto anno) a 1.5 milioni dopo un’iniziale richiesta di 1.9. La formalizzazione è attesa entro il prossimo week-end dopo l’accordo per le commissioni all’agente. Ci sarebbe anche da piazzare Akpa Akpro (per lui richieste dalla Francia ma l’ingaggio da 900mila euro spaventa) ma Lotito e Tare sono entrati nell’ordine di idee di accontentare Sarri a prescindere dalle cessioni.