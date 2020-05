Lazio, senti Vazquez: «Al Sevilla fino alla scadenza del contratto»

L’obiettivo della Lazio Vazquez ha parlato del suo futuro ad un’emittente radiofonica spagnola, annunciando di voler restare al Sevilla

Intervenuto ai microfoni di Radio La Red, il centrocampista del Sevilla Franco Vazquez, obiettivo della Lazio per il prossimo mercato, ha parlato del suo futuro e dei giocatori più forti del campionato. Queste le sue parole:

«Futuro? Voglio rimanere qui in Europa, mi rimane un anno di contratto col Siviglia. Mi piacerebbe finire la carriera nella mia città, a Belgrano, vorrei riuscirci. Chi è stata la mia miglior spalla? Dico Dybala, ci intendevamo alla perfezione in campo e passavamo tanto tempo insieme anche fuori. Non mi vedo simile a nessuno, però mi è sempre piaciuto Riquelme, sono cresciuto vedendolo giocare. Miglior difensore della Liga? Credo che Ramos sia il miglior difensore del campionato».