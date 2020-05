Lazio, Vavro verso il recupero per confermare la fiducia di Inzaghi

Lazio, tra i calciatori che non sono ancora al top della forma c’è Denis Vavro che sta recuperando da uno stiramento

Non tutti si stanno allenando a pieno ritmo a Formello. Denis Vavro infatti è ancora ai box a causa di uno stiramento che lo ha colpito ad aprile.

Come riporta il Corriere dello Sport il difensore sta completando la riabilitazione e tra circa due settimane dovrebbe essere pronto per scender in campo. Mister Inzaghi avrà bisogno di tutti nella loro miglior forma per proseguire il cammino verso lo scudetto.