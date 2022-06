Lazio, le vacanze stanno per finire: il 6 luglio si avvicina

In casa Lazio è tempo di vacanze, ma queste ultime stanno per finire. Il 6 luglio infatti si avvicina a piccoli passi

In casa Lazio è tempo di vacanze. Come sottolineato da La Repubblica, i calciatori biancocelesti si stanno godendo gli ultimi giorni di relax. Formentera, Sardegna, Hawaii, Ibiza: queste le mete scelte. E Sarri si rilassa in barca nella sua Toscana.

Il tempo però sta per scadere. Il 6 luglio, in fondo non è poi così lontano, anzi si avvicina a piccoli passi. Ancora un po’ di tempo per ricaricare le pile per poi cominciare a lavorare in vista della prossima stagione sotto le Tre Cime di Lavaredo.