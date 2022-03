Per la Lazio Under 18 arriva una sconfitta sul campo del Parma. In terra emiliana finisce con il risultato di 2-1

I biancocelesti trovano il vantaggio dove 5 minuti, grazie al rigore di Serafini. Bangala e Gandelli firmano però la rimonta dei gialloblu.