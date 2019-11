Lazio, Under 16 ed Under 15 al terzo posto, U14 sempre al comando

Lazio, tutte le classifiche aggiornate in base ai risultati che sono maturati in questo weekend per Under 16, 15 e Under14

È terminato un altro turno importante di campionato per il Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Le selezioni Under 16 ed Under 15 hanno recuperato sul campo della Virtus Entella la nona giornata di campionato: entrambe le selezioni sono riuscite ad ottenere i tre punti. I ragazzi di Marco Alboni hanno vinto per 2-1, mentre il gruppo di Tommaso Rocchi si è imposto per 4-0. Grazie ai tre punti ottenuti in Liguria, entrambe le selezioni biancocelesti vantano ora il terzo posto in classifica.

Comanda in entrambi i campionati, invece, l’Under 14 di Simone Gonini che, anche nel corso dell’ultimo weekend, è riuscita ad ottenere due vittorie nelle due competizioni.