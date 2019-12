Lazio Under 14, tris rifilato alla Lodigiani: i dettagli

I ragazzi di Simone Gonini hanno superato egregiamente la Lodigiani

La compagine Under 14 della Lazio è scesa in campo per l’11° turno: nella giornata di ieri i biancocelesti hanno sfidato in trasferta la Lodigiani. I capitolini sono riusciti a concludere la prima frazione di gioco portandosi avanti di due reti: l’iniziale vantaggio per la squadra di Gonini è stato firmato da Bigotti, mentre il raddoppio è arrivato sei minuti più tardi con il gol di Gelli. Al decimo minuto della ripresa i capitolini hanno chiuso il match con la rete di Ceccarelli. Per la Lodigiani il rigore di Mon She che ha fissato il risultato sul 3-1 in favore della Lazio.