Lazio, un monte ingaggi da zona Champions: ecco i numeri

Sono numeri positivi quelli della Lazio, in lotta per la zona Champions, con un monte ingaggi inferiore a tante altre rivali

Ottimi numeri per la Lazio di Maurizio Sarri, che in attesa di scoprire come finirà la questione penalizzazione della Juventus, si ritrova al quarto posto del campionato di Serie A, con un occhio che guarda verso quella che potrebbe essere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Numeri importanti quelli del club di Lotito, che come riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport, non sta per niente sfigurando reggendo il confronto con gli altri club rivali. La differenza e il dislivello con le altre realtà sembra essere abissale, basti guardare il monte ingaggi delle squadre in lotta per il piazzamento europeo: la Roma ha quasi il doppio del monte ingaggi dei cugini (oltre 100 milioni lordi di euro contro i circa 65 lordi dei biancocelesti) ed il suo tecnico Mourinho guadagna poco più del doppio (7,5 milioni netti) di Sarri (3,5 netti). Una differenza molto importante, che potrebbe essere colmata con le prestazioni sul campo.