Lazio, un gol segnato nelle ultime 5 di Serie A. Sarri vuole invertire il trend

La stagione 20/21 non è terminata nel migliore dei modi per la Lazio. Un solo punto nelle ultime tre giornate e un solo gol segnato nelle 5 partite finali, hanno decretato l’addio alla speranza Champions. Sarri vuole cominciare con un piede diverso, mettendo fine all’era Inzaghi sotto tutti i punti di vista.

Fare risultato a Empoli non sarà facile, e c’è un dato che deve far riflettere. L’ultima volta che i biancocelesti non hanno segnato per quattro match consecutivi in Serie A risale al lontano settembre 2001.