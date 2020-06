Gli Ultras della Lazio si sono ritrovati a Formello per caricare la squadra, in vista della trasferta di Bergamo

Una vera e propria chiamata a raccolta. I tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a Formello per caricare la squadra, in vista della trasferta di Bergamo. I tifosi non potranno entrare negli stadi, ma la spinta del pubblico biancoceleste non mancherà mai alla squadra di Inzaghi.