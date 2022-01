Lazio, UFFICIALE: Escalante in prestito semestrale all’Alavés

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato, la Lazio ha annunciato la cessione in prestito del centrocampista Escalante agli spagnoli dell’Alavés: i dettagli

Si muove il mercato in uscita in casa Lazio. Il centrocampista Gonzalo Escalante è stato ceduto in prestito in Liga fino al termine della stagione.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés».

Questo il comunicato degli spagnoli:

«Deportivo Alavés e SS Lazio hanno raggiunto un accordo per il quale Gonzalo Escalante giocherà in prestito al Vitoria fino alla fine di questa stagione. Escalante [Argentina, 27/03/1993] è un centrocampista di grande fisico ed esperienza, con una vasta esperienza, in quanto ha accumulato più di 150 partite nell’élite. Inoltre, è una vecchia conoscenza di José Luis Mendilibar, poiché ha giocato sotto di lui per l’SD Eibar. Il calciatore naturale di Bella Vista sbarca ora a Vitoria-Gasteiz per rinforzare il centrocampo fino alla fine del corso in corso e aiutare il club del Paseo de Cervantes a raggiungere l’obiettivo della permanenza. Domani, mercoledì, incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra e completerà il suo primo allenamento sotto Mendilibar alle 11:00. Dal Deportivo Alavés auguriamo a Escalante buona fortuna in questa nuova fase da giocatore dell’Albiazul. Ongi etorri, Gonzalo».