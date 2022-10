Lazio Udinese in tv e streaming: ecco dove seguire il match dell’Olimpico

Lazio Udinese, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la decima giornata di Serie A 2022/23

La Lazio affronterà l‘Udinese nel match valido per la decima giornata di Serie A. Dopo la straripante vittoria contro la Fiorentina, la squadra vuole confermare il momento anche con i bianconeri, da sempre una bestia nera tra le mura casalinghe.

La partita – che andrà in scena domani pomeriggio, alle ore 15, allo Stadio Olimpico di Roma – sarà trasmesso in tv e in streaming in esclusiva da DAZN.