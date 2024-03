Lazio-Udinese, Toni: «L’acquisto perfetto dei biancocelesti? Guendouzi, mentre sulla partita dico questo»

Lazio-Udinese, l’ex attaccante si esprime riguardo la situazione dei biancocelesti e sulla partita contro i friulani

Ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Lazio-Udinese ha parlato Luca Toni, il quale rilascia queste parole sui biancocelesti e sulla sfida

PAROLE – La Lazio ha bisogno di punti e di una vittoria, c’è polemica tra Sarri i giocatori e la società. Vengono da una sconfitta col Bayern. In campionato hanno perso troppi punti e devono recuperare. Guendouzi? È un giocatore bravo nel difendere e nel proporsi, l’unico acquisto amato da Sarri. Si è imposto e per la Lazio è una grande perdita. Immobile? In Champions partita perfetta, lui è stato bravo a fare gol. Al ritorno ha avuto quell’occasione, ma per la qualità del Bayern era troppo dura