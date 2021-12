Il ritorno del falconiere Bernabé. Lotito: «Non può pagare in eterno»

Nella gara di ieri sera contro l’Udinese c’è stato il ritorno del falconiere Bernabé: sono state quattro le gare saltate

Nella gara di ieri sera contro l’Udinese, in un Olimpico quasi deserto, c’è stato il ritorno del falconiere Bernabé che è tornato a far volare l’aquila Olympia prima della gara. Come riporta Il Messaggero, la presenza di Bernabè, sospeso dopo i cori a sfondo fascista fatti alla fine della gara contro l’Inter, ha sorpreso tutti.

La precisazione di Lotito non si è fatta attendere: «Ha fatto una cavolata, ma è una brava persona e non può pagare in eterno». Bernabé ha dunque saltato quattro gare, considerando che Olympia vola solo in casa: Marsiglia, Fiorentina, Salernitana e Juve. «È stato sanzionato e diffidato, l’eventuale recidiva comporterà il definitivo allontanamento come intimato alla società esterna di cui fa parte». Più chiaro di così.