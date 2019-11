Lazio-Udinese, precedenti positivi con Di Bello

Lazio – Udinese, Marco Di Bello sarà l’arbitro della gara in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio Olimpico

Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 10 volte i biancocelesti in Serie A TIM. Il bilancio complessivo degli arbitraggi del fischietto brindisino sorride alla Lazio che è uscita vincitrice per 6 volte, pareggiando in due occasioni e perdendo in altrettante circostanze.

Il fischietto di Brindisi non dirige una gara dei biancocelesti dal 21 maggio del 2017, giorno in cui la Lazio uscì sconfitta tra le mura di casa contro l’Inter per 3-1. Di Bello, inoltre, non aveva ancora mai arbitrato un incontro tra la Lazio e l’Udinese.