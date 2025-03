Verso Lazio-Udinese, Okoye multato dal club

Condividi via email

In queste ultime ore l’Udinese avrebbe multato il suo portiere, a pochi giorni dalla prossima sfida di campionato in programma contro la Lazio

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte alla sfida di domani contro il Viktoria Plzen, ma è chiaro che bisogna pensare anche a quello che sarà il cammino in campionato. I biancocelesti dovranno infatti affrontare l’Udinese nel prossimo impegno e nelle ultime ore sono emerse delle novità riguardanti la squadra friulana.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il portiere Okoye è stato multato dalla società, dopo essere stato fermato in macchina mentre circolava senza patente e assicurazione su un veicolo non immatricolato.