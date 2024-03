Lazio Udinese, Marelli non ha dubbi: «Contatto Lovric-Castellanos? Niente rigore, ecco perchè»

Lazio-Udinese, Luca Marelli, ex arbitro, ha negato che il contatto Lovric-Castellanos fosse da rigore: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato l’episodio nel finale tra Lovric e Castellanos. Nessun rigore:

PAROLE – «Contatto Lovric-Castellanos? Non c’è assolutamente nulla. I due prendono semplicemente posizione senza ostacolarsi. Decisione corretta di Aureliano».

La situazione dunque non lascia particolari dubbi e la Lazio esce nuovamente dall’Olimpico con zero punti. I biancocelesti non vincono in casa dallo scorso 14 gennaio (1-0 al Lecce con rete di Felipe Anderson).