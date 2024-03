Lazio Udinese, sui social è il finimondo: «Chiedete scusa, siete il nulla» – GALLERY

Lazio Udinese, la contestazione al club continua anche sui social: i tifosi reagiscono male all’ennesima sconfitta

All’Olimpico arriva un’altra sconfitta per la Lazio, che cade per 2-1 anche contro l’Udinese nel posticipo della 28esima giornata, che allontana sempre di più i biancocelesti dalla zona Europa.

Ma Lotito vuole rigiocare pure questa? #LazioUdinese — Mr. Pink (@mr_mr45175) March 11, 2024

Cambia l’avversario, il risultato no. È la solita #Lazio: quarta sconfitta di fila, quinta nelle ultime sei. Una follia subire quell’uno-due dell’#Udinese, ancora di più il non reagire. Adesso qualsiasi tipo di risultato è praticamente irraggiungibile. #LazioUdinese #SerieA — Andrea Castellano (@ICast03) March 11, 2024

Contestazione dei tifosi sui social, furiosi per la prestazione di una squadra in cui non si riescono più a riconoscere e che pare ormai aver perso la testa.