Lazio, L'U17 di Procopio passa 1-3 a Lecce: i dettagli

Lazio U17 Lecce è terminata sul risultato di 1-3. Gran prestazione della squadra di Procopio che sconfigge i giallorossi senza troppe difficoltà

Lazio Lecce disputata quest’oggi dai ragazzi dell’Under 17 delle due società è stata una sfida tutt’altro che piatta. Le incursioni dei biancocelesti sono principiate sin dai primissimi minuti, dove hanno peraltro sbloccato il match con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

Questo e molto altro nella diamina condivisa dal Club sul proprio sito dove ha analizzato dettagliatamente la sfida valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Com’è andata la partita odierna della Lazio U17:

«Un primo tempo combattuto dove Lazio e Lecce rispondono colpo su colpo. I capitolini passano in vantaggio dopo 5 giri di lancette: è Polinari a spedire la sfera in fondo al sacco e portare il risultato sullo 0-1. I padroni di casa non ci stanno e rispondono presente al 16’ quando Marrocco ristabilisce gli equilibri. I biancocelesti continuano a creare occasioni sotto porta, ma solo al 44’ riescono a tornare in vantaggio, questa volta è Zangari a mettere la firma sul match. I primi 45 minuti si concludono con la Lazio in vantaggio 1-2. Nella ripresa, la Lazio continua a spingere il piede sull’acceleratore e dopo 7 minuti è ancora Polinari a gonfiare la rete, è doppietta personale per il numero 9 capitolino. I ragazzi di mister Procopio tengono in mano le redini del match sfiorando il poker, ma il risultato non cambia. A pochi minuti dalla conclusione del match, i biancocelesti rimangono in inferiorità numerica: Polinari rimedia il cartellino rosso e viene spedito sotto la doccia anzitempo. Una manciata di minuti più tardi arriva il triplice fischio: Lecce-Lazio termina 1-3. A quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio difendono il quarto posto della classifica, ultimo piazzamento utile per staccare il pass per i playoff».