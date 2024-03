Lazio, Tudor: «Vi rivelo il mio rapporto con Guendouzi e che squadra ho trovato appena arrivato». Le parole del tecnico

Igor Tudor si è presentato in conferenza stampa davanti ai media e ai propri tifosi. Parlando della squadra e anche del suo rapporto con i giocatori. Ecco le dichiarazioni del nuovo tecnico della Lazio.

CHE SQUADRA HA TROVATO – «Ho trovato mezza squadra, tanti sono in nazionale. Mi hanno dato una buonissima impressione. E’ una squadra di bravi ragazzi disposti a lavorare. C’è una cultura di lavoro già fatta, fa onore al tecnico precedente. E’ bello per un allenatore quando viene che c’è già questa cultura del lavoro. I ragazzi sanno che si deve fare meglio, però partire e vedere che c’è voglia di fare è un buon inizio. Poi ogni allenatore porta un po’ di suo, bisogna essere attenti nel cambiamento, mantenendo le cose che non mi piacciono e inserendo le mie cose come allenatore».

RAPPORTO CON GUENDOUZI – «Abbiamo un buon rapporto. Vuole vincere e giocare sempre, è un sanguinoso. Se ci sono 100 gare ne vuole giocare 100. Non si può fare, poi ci sono cose di campo che tutti sanno. Niente di più e niente di meno. Sono contento di ritrovarlo, ha una personalità importante e un bagaglio di esperienza, faremo bene insieme».

