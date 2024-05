Lazio, Tudor può sorridere: due recuperi fondamentali in difesa, in vista della gara di domenica contro l’Empoli

Buonissime notizie in casa Lazio per Igor Tudor, in vista di quella che sarà la sfida in programma domenica contro l’Empoli allo stadio Olimpico.

Come riporta Il Messaggero, il tecnico croato potrà contare sui rientri in difesa di Patric e Casale, dopo le noie degli ultimi giorni. I due saranno sicuramente schierati in campo al fianco di Romagnoli, vista anche l’assenza di Gila.