Lazio, tris al Chievo firmato Hernanes e Klose: ecco quando accadeva. Il ricordo della società

Di seguito il ricordo della Lazio diramato sui canali ufficiali del club.

COMUNICATO– È domenica 16 settembre 2012 ed allo stadio Bentegodi di Verona il Chievo Verona ospita la Prima Squadra della Capitale nella sfida valida per la III giornata del Campionato di Serie A 2012-2013.

Pronti, via e la Lazio passa in vantaggio dopo appena 5 minuti: serpentina di Hernanes che poi trova il varco per calciare dal limite dell`area, il suo sinistro colpisce il palo alla destra di Sorrentino e si insacca per lo 0-1. Al 38’ ancora Hernanes protagonista. Il brasiliano con una finta di corpo si libera di due rivali, scappa e arriva al tiro, l’estremo difensore clivense ribatte e Klose è lesto ed insacca per lo 0-2.

Al 74’ arriva il tris dei biancocelesti, ancora una volta grazie ad Hernanes: il classe 1985 prende palla a sinistra, si beve Marco Rigoni, scappa fin dentro l`area e giustizia Sorrentino per lo 0-3. Pellissier al minuto 82 trasforma il rigore del definitivo 1-3.

Così i biancocelesti in questo lunch-match: Marchetti, Konko (46` Scaloni), Biava, Dias, Cavanda, Candreva (78` Ederson), A. Gonzalez (65` Cana), Ledesma, Hernanes, Mauri, Klose. Allenatore: Petkovic.